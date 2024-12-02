Подмосковье вошло в топ-10 регионов, являющихся флагманами профобразования

В финале чемпионата «Профессионалы» команда Московской области заняла 3 место в общем медальном зачете среди субъектов РФ, завоевав 22 медали. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

В соревнованиях принимали участие более 900 лучших специалистов страны. Состязания проходили по 55 компетенциям для студентов среднего профессионального образования и 20 для «Юниоров».

Победителями финала от Московской области стали: Николай Грачев (Раменский колледж), Евгений Данилюк (Сергиево-Посадский колледж), Евгений Нецветайлов (автомобильно-дорожный колледж), Анна Рожкова (Государственный гуманитарно-технологический университет), Станислав Ермаков (Павлово-Посадский техникум), Даниил Филиппов (Колледж «Коломна), Никита Франгулян (Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени С. П. Королева), Яна Ерущенко (Профессиональный колледж «Московия»), Максим Давыдов (Раменский колледж).

Серебро завоевали: Тимофей Мельников (Серпуховский колледж), Екатерина Венчугова (Колледж «Подмосковье»), Анна Разговорова (Государственный гуманитарно-технологический университет), Егор Широков (Подольский колледж имени А. В. Никулина), Михаил Кокая (Люберецкий техникум им. Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина), Роман Жуков (Межрегиональный центр компетенций — Техникум им. С. П. Королева), Александр Меликян (Люберецкий техникум им. Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина), Эдгар Минасян (лицей, г. о. Бронницы), Семен Клинов (Гимназия № 16 «Интерес», г. о. Люберцы).

Почетные бронзовые медали получили: Анастасия Кухарь (Можайский техникум), Руслан Насруллаев (Раменский колледж), Даниил Борисов (Гимназия № 56 г. о. Люберцы), Даниил Бала (СОШ № 2 с УИОП им. Героя Советского Союза Н. А. Тимофеева, г. о. Бронницы).

Медали распределились следующим образом: Раменский колледж — 2 золотых медали, 1 бронзовая; Государственный гуманитарно-технологический университет — 1 золотая медаль, 1 серебряная; Межрегиональный центр компетенций — техникум им. С. П. Королева — 1 золотая медаль, 1 серебряная; Сергиево-Посадский колледж — 1 золотая медаль; автомобильно-дорожный колледж — 1 золотая медаль; Павлово-Посадский техникум — 1 золотая медаль; колледж «Коломна» — 1 золотая медаль; Профессиональный колледж «Московия» — 1 золотая медаль; Люберецкий техникум им. Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина — 2 серебряных медали; Серпуховский колледж — 1 серебряная медаль; колледж «Подмосковье» — 1 серебряная медаль; Подольский колледж имени А. В. Никулина — 1 серебряная медаль; Можайский техникум — 1 бронзовая медаль.

В категории «Юниоры» призовые места заняли: лицей, г. о. Бронницы — 1 серебряная медаль; гимназия № 16 «Интерес», г. о. Люберцы — 1 серебряная медаль; гимназия № 56 г. о. Люберцы — 1 бронзовая медаль; СОШ № 2 с УИОП им. Героя Советского Союза Н. А. Тимофеева, г. о. Бронницы — 1 бронзовая медаль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.