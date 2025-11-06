Подмосковье вошло в топ-10 по числу заявок на участие в проекте «Флагманы образования»

Подведены итоги регистрации в конкурсные треки проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Более 100 000 заявок из всех регионов России и 56 стран мира поступило в проект, который помогает участникам развиваться профессионально и строить карьеру в сфере образования. От Московской области поступило 3 962 заявки на участие, сообщает пресс-служба платформы.

Участие в проекте «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» открывает возможности для профессионального и личностного роста студентов, педагогов и административных работников сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики. Победители конкурсных треков могут войти в кадровый резерв разного уровня — муниципального, регионального и федерального, получить именной сертификат, найти наставника или наставляемого для реализации совместных инициатив, а также присоединиться к экспертному сообществу «Созвездие Флагманов образования», в котором лидеры сферы делятся опытом и развивают систему образования сообща.

От Московской области поступили заявки на участие в проекте «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» по конкурсным трекам:

«Государство» — расширяет знания о том, как организованы ключевые управленческие процессы в нашей стране — 520 заявок;

«Медиа» — знакомит с актуальными медиакомпетенциям цифровой эпохи, чтобы говорить с молодежью на одном языке — 583 заявки;

«Культура» — объясняет, как связаны искусство, образование, воспитание и развитие личности, а также как все это влияет на каждого из нас — 650 заявок;

«Наставничество» — показывает ценность совместной работы как механизма личного и профессионального роста — 780заявок.

Дальнейшие конкурсные испытания участники треков проходят онлайн. Победители отборочных этапов будут приглашены на очные мероприятия с культурно-просветительской программой, которые пройдут в Москве, Московской области, Нижегородской области и в Ставропольском крае.

Кроме того, до 31 декабря открыт доступ к цифровым сервисам проекта:

«Оценка компетенций» — проверка профессиональных и личностных качеств, позволяющая оценить сильные стороны и получить индивидуальные рекомендации развития.

«Библиотека контента» — лучшие практики, курсы и видеоматериалы от экспертов сферы образования и просвещения;

«Каталог возможностей» — конкурсы, гранты и другие полезные ресурсы от партнеров.

«Проект «Флагманы образования» объединяет педагогов, управленцев и студентов со всей страны. Здесь, в рамках треков «Медиа», «Культура», «Государство» и «Наставничество» они могут пройти курсы с участием ведущих экспертов и практиков. Цифровые сервисы проекта помогают участникам оценить свои компетенции, найти возможность поддержки их проектов. В это направление подано 41 886 заявок. А экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» объединяет тех, кто делится опытом и готов выступать на мероприятиях федерального уровня. Все это делает проект полезным с точки зрения постоянного профессионального развития, где участники поддерживают, мотивируют и вдохновляют друг друга на новые достижения», — считает первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

От участников из Московской области уже поступило 1 429 заявок на то, чтобы воспользоваться цифровыми сервисами проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Также состоялся конкурс в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования». Экспертами стали 100 педагогов, управленцев и лидеров мнений сферы образования из 53 регионов России. Они помогают внедрять современные подходы в управлении образованием, наставничестве, воспитании и медиа, поддерживают государственные инициативы. В числе экспертов — три представителя Московской области.

Напомним, что в Год защитника Отечества был создан спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» — серия видеоинтервью, которые уже посмотрели более 200 тысяч человек. Проект помогает педагогам и управленцам в сфере образования проводить встречи детей с участниками специальной военной операции, выстраивать честный, тактичный и доверительный диалог со школьниками и молодежью о сложных и важных темах — патриотизме, долге, преодолении утрат, героизме, ответственности. Подробности на сайте.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос – как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», – сказал Воробьев.