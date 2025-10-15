Подмосковье вошло в топ-10 по числу заявок на педчтения «Моя страна — моя Россия»

Подведены итоги заявочной кампании III Всероссийских педагогических чтений конкурса «Моя страна — моя Россия» — проекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои педагогические практики на III Всероссийских педагогических чтениях представили 85 педагогов из Московской области, продемонстрировав высокий уровень вовлеченности педагогического сообщества в развитие системы образования. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Всероссийские педагогические чтения проводятся с целью объединения уникального опыта и знаний педагогов из разных регионов страны, а также расширения авторских практик в сфере науки и образования. Проект направлен на выявление и распространение лучшего педагогического опыта, современных авторских технологий и методик гражданско-патриотического воспитания и формирования общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения.

«Всероссийские педагогические чтения сегодня становятся не просто профессиональной площадкой, а настоящим пространством единомышленников, объединенных стремлением развивать образование через ценности и смысл. Особенно важно, что к этой работе активно подключаются представители высшей школы — преподаватели вузов не только делятся методиками, но и выстраивают новые подходы, объединяющие обучение, воспитание и научное знание. Такой обмен опытом помогает формировать целостное образовательное пространство страны, где педагог каждого уровня чувствует сопричастность общему делу — воспитанию ответственного и думающего гражданина России», — подчеркнула заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Во время заявочной кампании, проходившей с 1 сентября по 5 октября, свои практики на Всероссийские педагогические чтения представили 2047 педагогов из 82 регионов страны. Стабильно высокий интерес к проекту, который ежегодно объединяет более двух тысяч участников, подтверждает его значимость как площадки профессионального общения и обмена опытом. Формат подачи заявок позволил определить, на каких уровнях образования сегодня особенно активно внедряются новые подходы и методики. Наибольшее количество практик представлено в категории основного общего образования — 27%. Далее следуют высшее образование — 24%, начальное общее — 11%, дополнительное и среднее профессиональное образование — по 10%, среднее общее — 9%, а также дошкольное образование — 9%. Эта динамика отражает стремление педагогов всех уровней — от воспитателей до преподавателей вузов — делиться опытом, искать новые решения и вместе формировать современное образовательное пространство страны.

От Московской области свои практики представили 85 педагогов, что свидетельствует о стремлении регионального педагогического сообщества вносить вклад в развитие отечественного образования. Наибольшее количество практик представлено в категории высшего образования.

При подаче практики педагогам предлагалось соотнести проект с одной или несколькими из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей, закрепленных в Указе Президента Российской Федерации № 809. Анализ заявок показал, что чаще всего участники обращаются к таким ключевым ценностям, как патриотизм, гражданственность, историческая память и преемственность поколений. Эти ориентиры отражают стремление педагогов формировать у обучающихся чувство сопричастности к истории страны, ответственности за ее настоящее и будущее.

Научный руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования Лариса Пастухова подчеркнула, что каждый год Всероссийские педагогические чтения становятся пространством развития живой педагогики, объединяющим педагогов из разных регионов нашей страны, соединяющим науку и практику.

По итогам отборочного этапа экспертная комиссия определит 150 лучших практик. Их авторы будут приглашены в Москву для презентации своих идей на площадке Российской академии образования в ноябре. Итоговым событием Чтений станет пленарное заседание в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. В рамках мероприятий очного этапа Всероссийских педагогических чтений в Москве также будет представлено Всероссийское лонгитюдное исследование детства «Растем вместе». Презентация объединит экспертов в области детской психологии, образования и нейропсихологии, которые представят современные подходы к изучению и сопровождению детского развития.

Проект «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.