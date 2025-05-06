Подмосковье вошло в число лидеров по уровню школьного образования

Московская область в очередной раз подтвердила статус одного из самых сильных регионов России по уровню школьного образования. По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) команда Подмосковья завоевала 550 дипломов, из них 91 — победителей и 459 — призеров, уверенно заняв второе место среди всех субъектов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Этот год стал особенно успешным для команды Подмосковья, наши ребята взяли на 109 дипломов больше, чем год назад — это не просто цифры, а реальные истории успеха наших школьников. Дети стремятся к высоким результатам, и уже сегодня мы видим в них будущих победителей не только всероссийских, но и международных соревнований», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Наибольшее количество наград команда региона завоевала на олимпиаде по технологии — 64 диплома. Уже третий год подряд высокие результаты показывают участники олимпиады по астрономии: 61 школьник стал победителем и призером — это лучший результат среди всех субъектов страны. 46 дипломов победителей и призеров принесла олимпиада по физике, замыкая тройку лидеров предметного зачета.

Также в этом году в Подмосковье 11 абсолютных победителей по 9 предметам из Школы № 18 Серпухова, Школы № 6 Мытищ, Школы № 14 Химок, Гимназии № 16 «Интерес» Люберец, Дергаевской школы № 23 Раменского, Лицея № 5 в Долгопрудном, Гимназии им. Е. М. Примакова и Физтех-лицея им. П. Л. Капицы.

В 2025 году Московская область в третий раз стала площадкой для проведения заключительного этапа ВсОШ. Испытания по астрономии прошли на базе физтех-лицея им. П. Л. Капицы, где собрались 292 участника из 48 регионов России.

От региона в финале олимпиады приняли участие 1108 школьников — на 296 человек больше, чем в 2024 году. Все участники заключительного этапа от региона получат денежные выплаты: победители — 500 тыс. рублей, призеры — 300 тыс., участники — 100 тыс. рублей, а также право поступления в ведущие вузы страны без экзаменов по профильному направлению в течение четырех лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.