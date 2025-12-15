Подмосковье вошло в число лидеров экологического рейтинга

Подведены итоги реализации федерального проекта «Экологическое благополучие» в России. Как сообщил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, абсолютными лидерами рейтинга стали Липецкая и Московская область. Большинства целевых показателей федерального проекта удалось достичь всего шести регионам, в число победителей также вошли Челябинская область, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Ингушетия. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Высокое место в рейтинге — результат эффективной природоохранной работы, усилий многих министерств и ведомств региона, экологических объединений и активистов. Особенно отраден тот факт, что при составлении рейтинга учитывался уровень общественной удовлетворенности проводимой работой. Другими словами, жители ценят нашу работу, и это для нас остается главным стимулом не ослаблять темпов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ранее сообщалось, что на федеральном уровне были особо отмечены результаты Подмосковья в развитии системы экологического мониторинга, высокую оценку дал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев в ходе форума ассоциации развития экомониторинга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.