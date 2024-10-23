Подмосковье вошло в число активных участников проекта общества «Знание»

Московская область вошла в число самых активных регионов по числу участников по итогам образовательного проекта «Путь из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий», организованного Российским обществом «Знание». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В проекте от Подмосковья приняли участие 4 704 человека, что стало одним из лучших показателей наряду с Москвой, Ростовской, Владимирской, Самарской и Челябинской областями, Алтайским и Краснодарским краями, а также Донецкой Народной Республикой.

Всего к просветительскому проекту «Путь из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий» присоединилось более 170 тыс. человек. Проект стартовал в июле этого года и охватил 89 регионов России. В рамках образовательных мероприятий прошли лекции, мастер-классы и тематические викторины, которые помогли учащимся погрузиться в историю великого торгового пути и понять его роль в формировании российской государственности.

Кроме того, в рамках проекта около 4 тыс. человек приняли участие во Всероссийской онлайн-викторине, где 487 команд из 77 регионов России проверили свои знания по истории торговых путей IX–X веков.

Команды соревновались в 5 раундах, а по завершению игры все участники получили сертификаты от Общества «Знание».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.