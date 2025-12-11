Подмосковье внедряет цифровые технологии в экологию и природопользование

Московская область перевела 84% экологических госуслуг в онлайн, внедрила круглосуточный мониторинг водных объектов и голосового помощника для обработки обращений жителей, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

На заседании Московской областной думы в рамках «Часа правительства» министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин рассказал о цифровизации в сфере охраны окружающей среды. По его словам, 84% государственных услуг в регионе уже доступны онлайн — это 22 из 26 услуг. Ежегодно в электронном виде обрабатывается около 100 тысяч запросов от жителей и бизнеса.

В Подмосковье активно внедряются умные системы мониторинга. В 2024 году установлено 166 программно-аппаратных комплексов для измерения уровня воды, которые работают круглосуточно и охватывают 105 водных объектов в 40 муниципалитетах. Это позволяет оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации в период паводка.

В 2025 году на базе ГИС «Экомониторинг» реализован голосовой помощник для обработки обращений граждан. Система помогает быстро принимать и перенаправлять заявки, что позволило сэкономить более 8 030 рабочих часов в год. Комплексное внедрение цифровых решений формирует современную и технологичную систему государственного управления в сфере экологии региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.