Подмосковье внедряет ИИ и расширяет субсидии на приобретение сельхозтехники

В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая Осень — 2025» состоялся круглый стол «Государственная поддержка отраслей АПК: изменения на 2026 год, степень влияния на финансовый результат». Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных представил опыт региона по реализации мер господдержки и обозначил приоритетные направления развития. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«В прошлом году на поддержку сельхозпроизводства в Подмосковье было выделено 5,5 миллиардов рублей, а в этом году — 5,7 миллиардов. Для аграриев предусмотрено 36 субсидий по различным направлениям деятельности. Что касается сельхозтехники, мы предлагаем поддержку из регионального бюджета от 20% до 50% возмещения затрат на ее покупку. Пилотным проектом в 2024 году у нас стала субсидия на приобретение сельхозтехники и оборудования по договорам лизинга. Мы авансируем часть первоначального взноса при покупке колесных тракторов не ниже 5-го тягового класса. Средства напрямую направляются в „Росагролизинг“, что ускоряет поставки. В 2024 году по этой программе было доведено 10,5 миллионов рублей, в 2025 году — 12,6 миллионов. Планируем расширять перечень техники, учитывая реальные потребности аграриев», — рассказал Сергей Двойных.

В ведомстве дополнили, что в рамках поддержки растениеводства в 2024 году сельхозпроизводители Подмосковья получили 435,7 миллионов рублей, а в 2025 году объем финансирования увеличен до 555,1 миллионов. По направлению животноводства в этом году предусмотрено 421,8 миллионов рублей. Также во время сессии уделили внимание внедрению искусственного интеллекта в процесс предоставления субсидий.

«В Подмосковье мы обучили ИИ рассматривать документы и сопоставлять поля по 60 атрибутам: в договорах поставки, счетах на оплату, выписках из банка, платежных поручениях и других документах. Благодаря этому время рассмотрения заявок сократилось с 8 часов до 15 минут, а точность автоматической проверки документов достигла 89%. Нам важно создавать комфортные условия для агробизнеса, продолжим развивать такие цифровые решения для оптимизации процессов», — отметил Сергей Двойных.

Московская область также участвует в федеральном эксперименте по сокращению объемов отчетности, предлагая интеграцию с системой «Электронный бюджет» для снижения административной нагрузки и повышения эффективности взаимодействия с федеральными органами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.