По результатам заседания межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями в Московской области с начала 2024 года таковыми признаны 1 125 индивидуальных предпринимателей и организаций. Из них впервые заявки подали 250 компаний, 875 хозяйствующих субъекта данный статус подтвердили повторно. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

Всего за девять месяцев текущего года было подано 1 194 заявки, по 69 из них получены отказы.

Стоит отметить, что за месяц в реестр включены 7 компаний, 2 из которых занимаются трудоустройством социально уязвимых категорий населения, 4 — осуществляют деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствуют решению социальных проблем общества и еще 1 производит товары для социально уязвимых категорий населения.

«Московская область входит в топ лидеров по количеству социальных предприятий в России. Рост данной категории предпринимательства совершенно закономерен. Статус соцпредприятия дает широкий спектр мер государственной поддержки. В числе региональных, разработанных командой губернатора — субсидии на аренду, коммунальные услуги, выкуп и ремонт помещения, материальная поддержка для выхода на онлайн площадки, гранты на реализацию бизнес-проектов, предоставление микрозаймов до 5 млн рублей. Несомненно, это дает бизнесу возможность приносить пользу обществу. За последние несколько лет в регионе увеличилось количество развивающих студий, спортивных клубов, частных детских садов и других объектов, решающих социальные проблемы и обеспечивающих досуг жителей», — подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Условия включения в реестр социальных предприятий Московской области можно найти на инвестиционном портале Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.