Подмосковье в числе лидеров по внедрению системы «Честный знак» для ветклиник

Московская область стала одним из лидеров по числу регистраций ветеринарных аптек и клиник в системе маркировки «Честный знак». По данным центра развития перспективных технологий, на текущий момент в системе зарегистрировано уже 106 ветаптек и около 55 ветеринарных клиник. Такие результаты достигнуты благодаря заранее начатой подготовке к переходу на новый формат работы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Помимо Московской области, успешные результаты внедрения системы маркировки также были продемонстрированы Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Новосибирской и Ростовской областями.

Система маркировки «Честный знак» предполагает использование электронной подписи, которую необходимо получить в Федеральной налоговой службе. Для регистрации в системе необходимо также установить программное обеспечение для работы с электронной подписью и пройти процедуру заполнения анкеты.

С 1 марта 2025 года для субъектов розничной торговли ветеринарными препаратами станет обязательным передача сведений в ГИС МТ сведений о выводе из оборота в рамках розничной продажи маркированных вет. препаратов. С 1 марта 2026 года для передачи сведений об обороте маркированных товаров станет обязательным использование оператора электронного документооборота.

Для работы с маркированными товарами ветаптекам и ветклиникам необходимо будет обновить прошивку онлайн-кассы, кассовое программное обеспечение и подключить 2D-сканер для считывания кодов маркировки.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что благодаря успешному внедрению системы маркировки «Честный знак» в регионе многие ветеринарные учреждения активно внедряют новые технологии и готовы соответствовать новым стандартам качества и безопасности предоставляемых услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.