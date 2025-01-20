Подмосковье увеличивает экспорт продукции агропромышленного комплекса

Московская область наращивает экспортный потенциал: ежегодно регион увеличивает объемы отгрузок продукции агропромышленного комплекса и расширяет географию поставок за счет открытия новых направлений, в том числе на других континентах, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

По итогам прошлого года наблюдается увеличение экспорта в стоимостном выражении сразу по ряду товарных позиций, по сравнению с показателями 2023 года. Так, на 86,2% выросли объемы поставок продукции масложировой отрасли, на 77,2% — зерновых, на 22,8% — мяса и мясных изделий, на 17,5% — прочей продукции АПК, на 12,1% — молочных продуктов, на 4,4% — рыбы и морепродуктов.

Ключевыми торговыми партнерами региона являются Республика Беларусь, Казахстан, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Киргизия и другие государства. Развитию экспортного потенциала способствуют большое количество предприятий АПК в регионе — более 6,7 тысяч, транспортно-логистическая инфраструктура.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.