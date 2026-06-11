Подмосковье упростило получение документов для подключения к сетям

Услугу «Единая заявка на выдачу технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям» обновили на региональном портале Подмосковья. В сервис внедрили умные инструменты для автоматической загрузки градостроительных документов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь пользователи могут автоматически загружать документы из информационной системы управления градостроительной деятельностью и региональной географической информационной системы. По кадастровому номеру участка доступна выгрузка градостроительных документов, включая проект межевания территории. По координатам можно получить постановление органа местного самоуправления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

«Теперь жители региона могут автоматически загружать документы из информационной системы управления градостроительной деятельностью и региональной географической информационной системы. Так, по кадастровому номеру земельного участка пользователь сможет скачать градостроительные документы, включая проект межевания территории. Кроме того, по координатам участка можно получить постановление органа местного самоуправления о предварительном согласовании предоставления земельного участка», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Инфраструктура и подключение». Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут бесплатно получить необходимые документы в электронном виде. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения и категорию заявителя, прикрепить документы и отслеживать результат в личном кабинете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.