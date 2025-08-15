В Подмосковье участники проекта «Капитаны образования» завершили аттестацию

сегодня в 17:25

На базе Корпоративного университета развития образования (КУРО) завершился третий этап аттестации кандидатов на должности руководителей образовательных организаций Московской области. В финале проекта свои знания и навыки проверили 32 участника, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Все они успешно справились с испытаниями заключительного этапа, ответив на вопросы экспертов Аттестационной комиссии и продемонстрировав готовность к руководящей деятельности. Кандидаты показали высокий уровень профессиональной подготовки и необходимые компетенции для управления образовательными учреждениями.

По итогам аттестации все 32 участника были включены в кадровый резерв руководителей образовательных организаций региона.

Следующим шагом станет трудоустройство этих специалистов на руководящие позиции в школы и другие образовательные учреждения Подмосковья. Это направлено на обеспечение школ квалифицированными управленцами, способными эффективно внедрять современные образовательные программы и стратегии.

Проект «Капитаны образования» подтвердил свою эффективность как инструмент подготовки кадрового резерва для образовательной сферы. Его успешная реализация будет продолжена, что позволит Московской области поддерживать статус одного из лидеров российского образования, обеспечивая школы квалифицированными руководителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.