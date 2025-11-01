Подмосковье стало выпускниками «Школы тренеров команд» «Сенежа»

В мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершился финальный модуль программы «Школа тренеров команд», которая направлена на подготовку универсальных тренеров для сопровождения мероприятий различной тематики и масштаба — там, где требуются командообразование, диагностика и модерационная поддержка. Выпускниками второго потока стали более 90 профессиональных тренеров из 38 регионов страны. Московскую область представляли три участника, сообщает пресс-служба платформы.

Главная цель «Школы тренеров команд» — передача актуальных и эффективных практик создания и развития команд для достижения результата в самых разных сферах: от госуправления до малого бизнеса. Обучение выстроено по уникальной отечественной методике управления командой. Она сочетает актуальные знания о системном развитии команд, а также практические инструменты для всех этапов жизни команды — от первичной сыгранности до выхода в высокоэффективное состояние. В ходе очных и дистанционных модулей участники проходят стажировки, супервизию и тестирование, осваивают инструменты тренинга, коучинга, фасилитации и диагностики.

«Второй выпуск «Школы тренеров команд» — это уже знак качества, подтвержденный результатами. Участники еще в процессе обучения сопровождают команды, происходит передача ценностей и живого навыка. Они органично входят в экосистему проектов «Сенежа» и президентской платформы, что на практике показывает устойчивость подхода и востребованность компетенций школы. Высокий конкурс на обучение от потока к потоку ясно говорит: тренд на работу с командами только нарастает — стране нужны специалисты, которые умеют диагностировать, собирать и выводить команды в состояние высокой эффективности», — отметил первый проректор мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.

Важным этапом модуля стала «Лаборатория идей» «Школы тренеров команд», в ходе которой участники представляли свои решения для направлений и проектов Мастерской управления «Сенеж» и президентской платформы «Россия — страна возможностей». Кульминацией стали итоговые защиты выпускных проектов участников. В их основе — авторские методики тренингов, направленных на повышение эффективности команд: от создания среды доверия и распределения ролей до развития навыков работы в кризисных ситуациях и выхода на качественно новый этап деятельности.

Московскую область на защите итоговых проектов «Школы тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» представили:

Александр Кармаев (Мытищи);

Ирина Падалко (Люберцы);

Кирилл Любин (Красногорск).

Александр Кармаев представил Тренинги и мастер классы (от 1 часа до 3-х дней) по темам:

«Командное лидерство для управленческих команд образовательных комплексов»:

Развитие школьных управленческих команд;

Регулярные практики управления школой;

Внедрение метода «Обучение служением» на основе партнерства школ с СПО, вузами и предприятиями.

Ирина Падалко, представитель АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», представила тренинг «СИМКО: Построй свою команду» в соавторстве с Виктором Тормозом из Донецкой Народной Республики. Это деловая симуляция, которая позволяет освоить понимание фактора «Состав» по модели 5F как баланса ролей и их взаимного влияния в команде. Тренинг раскрывает проявление разных ролей в действии через ситуационные миссии.

Выпускной проект Кирилла Любина представляет собой серию тренингов и мастер-классов по темам:

Развитие управленческих навыков лидера.

Создание и развитие эффективных управленческих команд.

Восемь ключей от личной эффективности руководителя.

Стресс менеджмент. Как сделать стресс своим союзником.

Эмоциональный интеллект. Управление негативными эмоциями, развитие коммуникативных навыков лидера.

Формирование траектории личного развития руководителя без морального выгорания и потери фокуса внимания.

Лидеры нового формата. Коучинговый стиль управления — как эффективный способ коммуникаций с командой.

Управление временем и вниманием.

Практическая психология для руководителей.

Впервые программа стартовала в сентябре 2024 года, тогда конкурсный отбор преодолели 70 участников. Это практикующие бизнес-тренеры и менторы, спортивные тренеры и предприниматели, организаторы мероприятий и волонтеры –представители помогающих профессий, стремящиеся повысить квалификацию в сфере командообразования. Участников программы не случайно называют интеллектуальным спецназом страны: в апреле 2025-го на второй поток из 700 претендентов были зачислены 90 представителей из 38 регионов страны.

Ключевая особенность «Школы тренеров команд», как первого, так и второго модуля, — высокая доля практики. Уже во время обучения участники программы проходил стажировки на флагманских проектах и конкурсах Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и партнерских мероприятиях. Тренеры второго потока сопровождали такие масштабные события как «Территория смыслов», программа «Команда России», Форум «Россия — время команд», фестиваль «Таврида АРТ» в Крыму, программа «Командное лидерство» в регионах Донбасса и Новороссии, образовательный интенсив для управленческой команды Томской области и другие. Часть выпускников программы уже вошла в тренерский пул и команды проектов «Сенежа» — после защиты итоговых проектов они продолжат сопровождать мероприятия федерального и международного уровней, помогая командам становиться максимально эффективными.

