Подмосковье стало выпускниками «Школы тренеров команд» «Сенежа»
В мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершился финальный модуль программы «Школа тренеров команд», которая направлена на подготовку универсальных тренеров для сопровождения мероприятий различной тематики и масштаба — там, где требуются командообразование, диагностика и модерационная поддержка. Выпускниками второго потока стали более 90 профессиональных тренеров из 38 регионов страны. Московскую область представляли три участника, сообщает пресс-служба платформы.
Главная цель «Школы тренеров команд» — передача актуальных и эффективных практик создания и развития команд для достижения результата в самых разных сферах: от госуправления до малого бизнеса. Обучение выстроено по уникальной отечественной методике управления командой. Она сочетает актуальные знания о системном развитии команд, а также практические инструменты для всех этапов жизни команды — от первичной сыгранности до выхода в высокоэффективное состояние. В ходе очных и дистанционных модулей участники проходят стажировки, супервизию и тестирование, осваивают инструменты тренинга, коучинга, фасилитации и диагностики.
«Второй выпуск «Школы тренеров команд» — это уже знак качества, подтвержденный результатами. Участники еще в процессе обучения сопровождают команды, происходит передача ценностей и живого навыка. Они органично входят в экосистему проектов «Сенежа» и президентской платформы, что на практике показывает устойчивость подхода и востребованность компетенций школы. Высокий конкурс на обучение от потока к потоку ясно говорит: тренд на работу с командами только нарастает — стране нужны специалисты, которые умеют диагностировать, собирать и выводить команды в состояние высокой эффективности», — отметил первый проректор мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.
Важным этапом модуля стала «Лаборатория идей» «Школы тренеров команд», в ходе которой участники представляли свои решения для направлений и проектов Мастерской управления «Сенеж» и президентской платформы «Россия — страна возможностей». Кульминацией стали итоговые защиты выпускных проектов участников. В их основе — авторские методики тренингов, направленных на повышение эффективности команд: от создания среды доверия и распределения ролей до развития навыков работы в кризисных ситуациях и выхода на качественно новый этап деятельности.
Московскую область на защите итоговых проектов «Школы тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» представили:
- Александр Кармаев (Мытищи);
- Ирина Падалко (Люберцы);
- Кирилл Любин (Красногорск).
Александр Кармаев представил Тренинги и мастер классы (от 1 часа до 3-х дней) по темам:
«Командное лидерство для управленческих команд образовательных комплексов»:
- Развитие школьных управленческих команд;
- Регулярные практики управления школой;
- Внедрение метода «Обучение служением» на основе партнерства школ с СПО, вузами и предприятиями.
Ирина Падалко, представитель АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», представила тренинг «СИМКО: Построй свою команду» в соавторстве с Виктором Тормозом из Донецкой Народной Республики. Это деловая симуляция, которая позволяет освоить понимание фактора «Состав» по модели 5F как баланса ролей и их взаимного влияния в команде. Тренинг раскрывает проявление разных ролей в действии через ситуационные миссии.
Выпускной проект Кирилла Любина представляет собой серию тренингов и мастер-классов по темам:
- Развитие управленческих навыков лидера.
- Создание и развитие эффективных управленческих команд.
- Восемь ключей от личной эффективности руководителя.
- Стресс менеджмент. Как сделать стресс своим союзником.
- Эмоциональный интеллект. Управление негативными эмоциями, развитие коммуникативных навыков лидера.
- Формирование траектории личного развития руководителя без морального выгорания и потери фокуса внимания.
- Лидеры нового формата. Коучинговый стиль управления — как эффективный способ коммуникаций с командой.
- Управление временем и вниманием.
- Практическая психология для руководителей.
Впервые программа стартовала в сентябре 2024 года, тогда конкурсный отбор преодолели 70 участников. Это практикующие бизнес-тренеры и менторы, спортивные тренеры и предприниматели, организаторы мероприятий и волонтеры –представители помогающих профессий, стремящиеся повысить квалификацию в сфере командообразования. Участников программы не случайно называют интеллектуальным спецназом страны: в апреле 2025-го на второй поток из 700 претендентов были зачислены 90 представителей из 38 регионов страны.
Ключевая особенность «Школы тренеров команд», как первого, так и второго модуля, — высокая доля практики. Уже во время обучения участники программы проходил стажировки на флагманских проектах и конкурсах Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и партнерских мероприятиях. Тренеры второго потока сопровождали такие масштабные события как «Территория смыслов», программа «Команда России», Форум «Россия — время команд», фестиваль «Таврида АРТ» в Крыму, программа «Командное лидерство» в регионах Донбасса и Новороссии, образовательный интенсив для управленческой команды Томской области и другие. Часть выпускников программы уже вошла в тренерский пул и команды проектов «Сенежа» — после защиты итоговых проектов они продолжат сопровождать мероприятия федерального и международного уровней, помогая командам становиться максимально эффективными.
