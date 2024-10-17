Подмосковье стало одним из лидеров по реализации нацпроектов и федеральных программ

Подмосковье стало одним из лидеров по выполнению показателей реализации нацпроектов и федеральных программ, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, сообщается на сайте правительства РФ.

Вице-премьер провел заседание президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию. На встрече обсудили итоги работы за девять месяцев, а также основные подходы к реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который станет продолжением завершающихся в этом году нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».

По словам Хуснуллина, всего в РФ с 2020 года объем работ в строительстве вырос более чем на 30%. В стройке находится более 118 млн кв. м жилья. Также в этом году было построено и реконструировано более 80 км дорог, отремонтировано порядка 3,6 тыс. км. В рамках нацпроекта «БКД» уложили 95 млн из 108 млн кв. м верхнего слоя покрытия.

Хуснуллин назвал регионы-лидеры по выполнению показателей реализации нацпроектов и федеральных программ. Среди них — Подмосковье, Нижегородская, Московская, Курская области и т. д.

На заседании также обсудили реализацию дорожной деятельности, вопросы исполнения масштабного проекта «Пять морей и озеро Байкал».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.