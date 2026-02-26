Подмосковье стало лидером программы «Школа утилизации»

Московская область вошла в число лидеров федеральной программы «Школа утилизации: электроника» по итогам 2025 года. Награждение прошло 25 февраля 2026 года в Министерстве науки и высшего образования РФ, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Церемония награждения победителей федеральной экологической программы «Школа утилизации: электроника» состоялась на площадке Минобрнауки России. Организатором выступил фонд рационального природопользования. В числе отмеченных регионов — Московская область, ставшая пионером проекта.

Десять лет назад именно в Подмосковье прошла первая акция по сбору электроники среди школьников. Со временем инициатива переросла в системную работу по экологическому воспитанию, охватившую сотни тысяч учащихся. Регион выстроил комплексную модель поддержки образовательных учреждений и методического сопровождения экологических инициатив.

Министерство образования Московской области победило в номинации «За системную работу по экологическому просвещению и формированию экокультуры». Награду получила заместитель начальника управления воспитания и дополнительного образования детей Ирина Индык. Она поблагодарила организаторов от имени министра образования Подмосковья Ингрид Пильдес и подчеркнула значимость дальнейшего сотрудничества.

Программа «Школа утилизации» реализуется с 2016 года в 17 регионах России при поддержке Минприроды, Минобрнауки и Минпросвещения РФ. Проект направлен на вовлечение школьников, педагогов и родителей в сбор и переработку электронных отходов. В дальнейшем планируется расширять сотрудничество с регионами и внедрять новые практики переработки техники.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.