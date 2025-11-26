Подмосковье стало лидером по инвестициям Россельхозбанка в молочную отрасль

По итогам 10 месяцев 2025 года Подмосковье заняло первое место среди регионов России по объему привлеченных средств Россельхозбанка в молочную отрасль. Московский регион получил 60,8 млрд рублей. Эти инвестиции направлены на развитие местного молочного производства, модернизацию комплексов и расширение перерабатывающих мощностей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что с 2015 года производство сырого молока в регионе выросло на 11% и достигло почти 700 тысяч тонн в 2024 году. К 2030 году планируется увеличить этот показатель на 13%. В отрасли функционируют 76 предприятий, в том числе 32 племенные организации, включая 12 племенных заводов, которые повышают генетический потенциал молочного животноводства. По предварительным прогнозам, средний годовой надой на корову в таких хозяйствах в этом году достигнет 10 тысяч килограммов, что превышает средний показатель по региону. В сфере переработки Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе и третье место в России. Так, за 9 месяцев 2025 года объем производства жидкого обработанного молока, включая продукцию для детского питания, превысил 198 тысяч тонн, демонстрируя высокий уровень локального производства.

Согласно данным Россельхозбанка, всего за 10 месяцев 2025 года российские предприятия по производству и переработке молока получили 158,2 млрд рублей кредитной поддержки, что на 87% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основными получателями остаются агропромышленные холдинги: из общей суммы им было выдано 126,1 млрд рублей, а малым, средним и микропредприятиям предоставлено 32,1 млрд. Выдачи по льготной ставке за год выросли на 22% и составили 63,6 млрд рублей, это — 40% от общего объема выдач.

В ведомстве дополнили, что лидерство Московской области подтверждает работу в развитии молочной отрасли — одного из приоритетных направлений, а также стимулирует создание новых производственных мощностей и укрепление продовольственной безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.