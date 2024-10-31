Подмосковье стало лауреатом конкурса «Самый читающий регион-2024»

По итогам X Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» Московская область вошла в число лауреатов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Высокую оценку жюри конкурса получил проект от Подмосковья «Фантастика в чертежах: „конструктор будущего“ Сергея Королева», который объединил предприятия Роскосмоса с библиотеками и образовательными учреждениями региона.

На звание «Самый читающий регион» претендовали все 89 областей, краев, республик и округов России. По результатам конкурса звания «Литературный флагман России» удостоена Республика Башкортостан. Кроме Московской области, в число лауреатов вошли Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Новосибирской области присвоен статус «Территория книги и чтения».

Инициатор конкурса — Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В состав жюри входят представители книжного, библиотечного и музейного сообществ, органов власти и общественных организаций. На их суд каждый субъект России представил наиболее яркие начинания в сфере поддержки чтения и литературы: от масштабных фестивалей и конкурсов до виртуальных выставок и благотворительных акций. При выборе победителя также учитывались региональные инициативы по сохранению литературных традиций и статистика по книжной отрасли и читательской инфраструктуре. Особое внимание уделялось мероприятиям, направленным на пропаганду традиционных ценностей, повышение престижа отцовства и материнства, возрождение уважительного отношения к многодетным семьям и трудовым династиям.

Церемония награждения победителей конкурса «Самый читающий регион» состоится в ноябре в Москве.

Библиотечная сеть региона самая крупная в стране и насчитывает 921 библиотеку, куда записаны почти 2 млн читателей. Библиотечный фонд подмосковных библиотек составляет более 8 млн книг. С марта 2024 года доступность к книгам увеличилась благодаря приложению «МОё Подмосковье. Библиотеки» и переходу на единый электронный каталог, с помощью которого по электронному читательскому билету найти, заказать и забрать нужную книгу стало гораздо удобней.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.