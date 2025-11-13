Подмосковье расширило налоговые льготы для участников СВО

В Московской области внесли поправки в закон о льготном налогообложении, расширяющие поддержку участников СВО. Изменения касаются транспортного налога: увеличен лимит мощности автомобиля и продлен срок действия льготы. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Согласно принятым поправкам, льгота по транспортному налогу, предусмотренная статьей 26.40 Закона Московской области № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области», распространяется на легковые автомобили с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил (до 183,9 кВт) включительно, но не более чем по одному транспортному средству за налоговый период. Ранее льгота действовала только для автомобилей до 200 л. с.

Также срок действия льготы продлен до 1 января 2027 года. Изменения вступают в силу в установленном законом порядке и направлены на укрепление социальных гарантий для участников СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.