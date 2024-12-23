В Московской области продолжают работать над созданием всех условий для самых маленьких жителей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении к жителям по итогам года.

«В этом году построено 11 детских садов в 7 округах, что дало 3 тыс. новых мест для дошколят в Красногорске, Мытищах, Солнечногорске, Балашихе и Подольске. Но наша задача – не только строить здания, но и менять содержание образовательного процесса. Мы начали внедрять профориентацию уже в детских садах», — сказал Воробьев.

Он пояснил, что это подготовка детей к выбору профессии, которая начинается в игровой и интерактивной формах.

«Конечно, речь не о профессии в полном смысле, а о раскрытии талантов, поиске сильных сторон ребенка и даже разговоре с ним о его мечтах. Это очень важно, и такие инициативы уже радуют. Кроме того, в этом году мы запустили профильные классы. Здесь у нас есть поддержка от профессионалов: уважаемые конструкторы и руководители крупных предприятий активно участвуют в развитии образовательных программ», — рассказал губернатор.

Воробьев отметил, что виден большой запрос на специалистов, сильных в математике, физике, механике и других направлениях технического образования. И это вполне оправдано, учитывая значительное количество предприятий, которые заинтересованы в таких кадрах.

В понедельник Андрей Воробьев провел традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».