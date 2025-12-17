Подмосковье продолжает привлекать молодых специалистов в школы региона

16 декабря сотрудники Центра развития карьеры Министерства образования Московской области провели День карьеры для студентов 1–3 курсов в стенах университета-партнера МПГУ. В ходе семинаров с младшими курсами всех педагогических специальностей обсуждались возможности прохождения педагогической практики и дальнейшего трудоустройства в Московской области, а также льготы, предоставляемые регионом. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Участники встречи узнали о поддержке, которую могут получить молодые педагоги из других регионов. Учителя математики, физики, информатики, химии, биологии, русского языка и литературы, а также начальных классов могут рассчитывать на ежемесячную компенсацию аренды жилья в размере от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от городского округа. Кроме того, все молодые специалисты имеют право на единовременное пособие, а выпускники с красным дипломом могут участвовать в конкурсной программе по привлечению лучших выпускников в сильные школы Подмосковья с возможностью получения единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей.

По итогам встречи студенты получили прямые приглашения для прохождения педагогической практики от школ Московской области и смогли послушать выступления экспертов о карьерных возможностях в подмосковных образовательных учреждениях.

Для получения дополнительной информации о льготах, возможностях прохождения педагогической практики и трудоустройства учителей в Подмосковье можно подать заявку на официальном сайте «Учителя Подмосковья».

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.