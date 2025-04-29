Подмосковье признали готовым к пожароопасному сезону в лесах

Подведены итоги проверки Московской области к пожароопасному сезону 2025 года. Комиссия Федерального агентства лесного хозяйства, в которую вошли представители департамента лесного хозяйства по центральному федеральному округу и ФБУ «Авиалесоохрана», с 14 по 25 апреля выборочно проверила лесопожарные станции и лесничества. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В этом году проверка готовности региона к пожароопасному сезону проводилась по 30 критериям, утвержденным Федеральным агентством лесного хозяйства. Среди них — готовность лесопожарных формирований, техники, оборудования, снаряжения и инвентаря, создание необходимого резерва, укомплектованность штата лесопожарных формирований и другие критерии.

Проверена готовность следующих лесничеств и находящихся на их территории лесопожарных станций ГАУ МО «Мособллес»: Виноградовское лесничество и ЛПС-1 «Кратово», ЛПС-2 «Хорлово»; Егорьевское лесничество и ЛПС-2 «Егорьевск»; Луховицкое лесничество и ЛПС-3 «Луховицы»; Московское учебно-опытное лесничество и ЛПС-3 «Воря-Богородское»; Орехово-Зуевское лесничество и ЛПС-1 «Савинская», ЛПС-2 «Орехово-Зуево», ЛПС-3 «Куровское»; Подольское лесничество и ЛПС-1 «Чехов»; Сергиево-Посадское лесничество и ЛПС-2 «Сергиев Посад»; Шатурское лесничество и ЛПС-3 «Кривандино».

«Подведены итоги проверки Московской области к пожароопасному сезону 2025 года. Комиссия Федерального агентства лесного хозяйства, в которую вошли представители департамента лесного хозяйства по центральному федеральному округу и ФБУ «Авиалесоохрана», с 14 по 25 апреля выборочно проверила лесопожарные станции и лесничества», — рассказал исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

В этом году проверка готовности региона к пожароопасному сезону проводилась по 30 критериям, утвержденным Федеральным агентством лесного хозяйства. Среди них — готовность лесопожарных формирований, техники, оборудования, снаряжения и инвентаря, создание необходимого резерва, укомплектованность штата лесопожарных формирований и другие критерии.

Проверена готовность следующих лесничеств и находящихся на их территории лесопожарных станций ГАУ МО «Мособллес»: Виноградовское лесничество и ЛПС-1 «Кратово», ЛПС-2 «Хорлово»; Егорьевское лесничество и ЛПС-2 «Егорьевск»; Луховицкое лесничество и ЛПС-3 «Луховицы»; Московское учебно-опытное лесничество и ЛПС-3 «Воря-Богородское»; Орехово-Зуевское лесничество и ЛПС-1 «Савинская», ЛПС-2 «Орехово-Зуево», ЛПС-3 «Куровское»; Подольское лесничество и ЛПС-1 «Чехов»; Сергиево-Посадское лесничество и ЛПС-2 «Сергиев Посад»; Шатурское лесничество и ЛПС-3 «Кривандино».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартовал рано.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.