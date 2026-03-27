Подмосковье привлекает студентов МПГУ и МЭИ в школы

Сотрудники центра развития карьеры Московской области 26 марта представили студентам МПГУ и НИУ МЭИ возможности трудоустройства в школах региона. Будущим педагогам рассказали о практике, вакансиях и мерах поддержки для молодых специалистов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В МПГУ студентам младших курсов предложили пройти практику в школах Подмосковья, а старшекурсникам и выпускникам — трудоустроиться в образовательные учреждения региона. Стенд Московской области посетили более 100 человек, свыше 70 из них оставили контакты для дальнейшего взаимодействия по вопросам практики и работы.

В НИУ МЭИ внимание уделили студентам технических и естественно-научных направлений. Им рассказали о возможности преподавать математику, информатику, физику, химию и биологию — предметы, по которым сохраняется высокий спрос. Для региона это первый подобный опыт сотрудничества с техническим вузом.

Участникам представили меры поддержки: выплаты молодым специалистам, региональную доплату и компенсацию аренды жилья. Также презентовали проект «ТОП-100», предусматривающий единовременную выплату и повышенную зарплату для выпускников 2026 года, окончивших вуз без троек и начинающих работать с сентября.

Дополнительная информация о льготах и вакансиях размещена на сайте «Учителя Подмосковья». Практику выездных дней карьеры планируют продолжить в профильных и технических вузах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.