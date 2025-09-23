Подмосковье присоединится к первому Всероссийскому агродиктанту

С 8 по 12 октября Московская область присоединится к первому Всероссийскому аграрному диктанту – масштабной акции, приуроченной ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Свои знания об агропромышленном комплексе смогут проверить школьники от 12 лет, студенты, преподаватели, специалисты и руководители агропредприятий, а также все, кто интересуется сельским хозяйством. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что участникам отведут 45 минут. За это время предстоит ответить на 30 вопросов о растениеводстве, животноводстве, племенном деле, почве и мелиорации, ветеринарии, производстве кормов, рыбном хозяйстве и аквакультуре, переработке продуктов питания, агротуризме и других темах. Принять участие можно будет как онлайн – на платформе агродиктант.рф, так и офлайн – на специальных площадках региона, среди которых:

«Истринская сыроварня Олега Сироты» в деревне Дубровское (м.о. Истра);

Российский университет кооперации в Мытищах (ул. Веры Волошиной, д. 12/30);

«Коломенский аграрный колледж им. Н.Т. Козлова» (Коломна, Малинское шоссе, д. 36).

Кроме этого, на базе школ и колледжей Московской области откроется около 290 площадок для школьников, студентов и преподавателей, а сотрудники АПК смогут пройти агродиктант прямо на предприятиях.

Регистрация участников и подробные условия представлены на официальном сайте. Организаторы акции – Всероссийская политическая партия «Единая Россия» (проект «Российское село») и АО «Россельхозбанк» при поддержке Минсельхоза РФ, Минобрнауки РФ, РАН и других профильных ведомств. Цель агродиктанта – популяризация аграрных профессий, сельского образа жизни и повышение знаний об агропромышленном комплексе России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.