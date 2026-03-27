Подмосковье присоединится к акции «Час Земли» 28 марта

Экологическая акция «Час Земли» пройдет 28 марта в Подмосковье и других регионах мира. Жителям и организациям предлагают на один час отключить внутреннее и архитектурное освещение, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Акция «Час Земли» проводится с 2007 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и направлена на привлечение внимания к проблеме истощения природных ресурсов. Ежегодно к ней присоединяются более 2 млрд человек из свыше чем 180 стран.

В Подмосковье большинство муниципалитетов традиционно поддерживают инициативу. Участники отключают внутреннюю и архитектурно-художественную подсветку зданий. Это позволяет сэкономить около 20 тыс. киловатт электроэнергии.

«Подмосковье традиционно является одним из самых активных регионов в рамках акции. Ежегодно большинство муниципальных образований присоединяются к Часу Земли. Это огромный вклад в оздоровление экологии региона», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Он призвал жителей региона поддержать международную экологическую инициативу.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.