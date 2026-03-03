Подмосковье присоединилось к проекту «Родительский компас»

Подмосковье стало участником Всероссийского просветительского проекта «Родительский компас», открытие которого прошло 2 марта 2026 года в здании президиума Российской академии образования в Москве. Инициатива направлена на поддержку родителей и педагогов в вопросах детской психологии и образования, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Торжественное открытие проекта состоялось 2 марта 2026 года. «Родительский компас» ориентирован на родителей, педагогов, специалистов дошкольного и школьного образования, наставников и студентов педагогических вузов. Программа охватывает вопросы детской психологии, педагогики, здоровья и воспитания.

С приветственным словом выступила президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева. Она подчеркнула, что родителям важно получать научно обоснованную информацию в условиях большого объема противоречивых данных.

Первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима поздравила участников с запуском проекта и представила опыт региона в сфере просвещения. Она отметила, что наработки Подмосковья могут быть использованы при реализации федеральной программы.

В рамках «Родительского компаса» запланированы интерактивные лекции, консультации, дискуссии и мастер-классы. Участники смогут получить профессиональную поддержку, обсудить вопросы воспитания, инклюзивного образования и творческого развития детей, а также найти решения сложных семейных ситуаций.

