Подмосковье приняло участие в совещании по обсуждению стратегии развития образования

В Федеральном технопарке профессионального образования в Калуге состоялось окружное совещание по обсуждению стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. В мероприятии приняли участие около 300 специалистов из 48 регионов России, среди которых были руководители органов образования, педагоги, руководители школ и вузов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

С приветственным словом к участникам обратились министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Калужской области Владислав Шапша и директор департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Сергей Шевчуков.

Работа участников была организована в формате групповых дискуссий, в ходе которых рассматривались основные вызовы, влияющие на будущее системы образования. Среди них — обеспечение технологического лидерства, трансформация миропорядка, демографические изменения, стремительное развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий, а также проблема неравных стартовых возможностей для разных социальных групп.

Участники разработали конкретные предложения по каждому вопросу. Кроме того, обмен опытом между представителями системы образования из разных регионов позволил выработать структурированные решения, направленные на формирование эффективного подхода к образовательному процессу.

Разработка Стратегии развития образования до 2036 года ведется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и координируется администрацией президента и правительством РФ. Окружные совещания проходят во всех федеральных округах, чтобы учесть мнения представителей системы образования со всей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.