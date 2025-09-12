Подмосковье приняло участие в научно-практической конференции по селекции

С 8 по 12 сентября в Федеральном научном центре овощеводства (ФГБНУ ФНЦО) прошла XII международная научно-практическая конференция «Современные тенденции в селекции, семеноводстве и товарном производстве овощных, бахчевых и цветочных культур. Традиции, современность, перспективы», посвященная 105-летию со дня основания учреждения. В юбилейном мероприятии приняли участие отраслевые специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Наука — это драйвер развития сельского хозяйства. ФНЦО — один из ведущих научно-методических центров России и стран СНГ в области селекции, семеноводства и разработки технологий возделывания овощных культур. За 105 лет работы ученые учреждения создали 1 650 сортов и гибридов по 12 овощебахчевым и цветочным культурам, многие из которых составляют «золотой фонд» отечественного овощеводства и занимают до 30% посевных площадей в России. Это — важный вклад в импортозамещение и продовольственную безопасность региона и страны», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В рамках мероприятий также состоялась конференция «Селекция и семеноводство капустных культур», приуроченная к 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного селекционера А. В. Крючкова, а также День поля, где продемонстрировали современные технологии возделывания овощных культур в производственных условиях.

Сегодня в ФГБНУ ФНЦО работают 377 сотрудников, в том числе академики, член-корреспондента и профессоры РАН, доктора и кандидаты наук. За многолетний труд, вклад в развитие отрасли благодарственными письмами и почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области были отмечены 16 сотрудников центра.

Учреждение продолжает активно работать в рамках государственных программ и национальных проектов, развивает международное сотрудничество, создает молодежные лаборатории и научные центры, чтобы обеспечивать отрасль конкурентоспособными сортами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.