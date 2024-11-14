Подмосковье приняло участие в III Всероссийском форуме по благоустройству

Делигация министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняла участие в III Всероссийском форуме по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России», посвященном отечественным решениям в области обустройства и модернизации дворовых территорий и общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках форума прошли:

выступления международных и российских экспертов в социально-экономической сфере;

выставка с демонстрацией оборудования детских игровых площадок, светового декора, малых архитектурных форм, строительных материалов и отраслевых IT-решений.

«Цель нашего участия — перенять опыт федерального правительства в реализации профильных проектов. Порадовал масштаб высококачественной продукции для обустройства придомовой инфраструктуры. Ежегодно мы стараемся увеличивать долю отечественных материалов в программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий». Сейчас совместно с муниципалитетами разрабатываем проекты КБДТ на 2025 год и будем работать на увеличение этой цифры», — сказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич.

Ключевые темы деловой программы:

тенденции отечественного рынка производства в сфере благоустройства;

особенности работы с профильными российскими поставщиками;

возможности экспорта российского оборудования в страны партнеры.

В ходе мероприятия участники обменялись опытом в создании и развитии социальной инфраструктуры и смогли задать интересующие вопросы экспертам отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.