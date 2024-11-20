Подмосковье принимает Всероссийский конкурс профмастерства студенческих отрядов

В Московской области с 20 по 22 ноября пройдет Всероссийский конкурс профессионального мастерства студенческих отрядов, в котором поучаствует более 600 человек, об этом сообщила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Участники Всероссийского конкурса посоревнуются в шести направлениях: сельскохозяйственном, педагогическом, строительном, сервисном, а также в направлении отрядов проводников и железнодорожного транспорта. Церемония открытия цикла студенческих соревнования уже состоялась в Красногорске.

«В этом году Российские студенческие отряды отмечают двойную юбилейную дату. Это 65-летие с момента создания движения и 20-летие с начала современной истории. В честь этого по всей стране проходит много разных мероприятий. В мае Подмосковье принимало у себя в гостях активистов РСО из 50 регионов нашей страны на образовательном интенсиве на тему трудоустройства активистов, в сентябре мы провели у себя Медиашколу, куда также приехали более 100 молодых ребят со всей страны. На этот раз мы рады приветствовать студотряды со всех регионов России — это более 600 участников. Студенты смогут продемонстрировать свои навыки, знания и творческий подход к работе в различных областях. Желаю всем удачи!» — отметила Швелидзе.

Студенты педагогических направлений поучаствуют в многоэтапном состязании, включающем самопрезентацию отрядов, проверку теоретических знаний и демонстрацию навыков оказания первой медицинской помощи.

Масштабное профессиональное соревнование для аграрных студотрядов охватывает широкий спектр специализаций. Участники продемонстрируют профессиональные навыки в различных областях: от работы с животными и растениями до технического обслуживания сельхозтехники. В программу включены такие направления как обработка морепродуктов, дизайн территорий, геодезия, сбор урожая, а также переработка сельскохозяйственной продукции.

Для некоторых команд это уже второе участие в профессиональных соревнованиях подобного формата. В шести различных направлениях состязаются молодые специалисты строительной сферы: от архитектурного проектирования до контроля безопасности труда, включая отделочные работы и управление строительством.

«Мы невероятно рады участвовать в этом мероприятии, которое открывает перед нами множество возможностей для профессионального роста», — поделилась впечатлениями воронежская участница Дарья Казмалы.

Девушка отметила, что после прошлогоднего бронзового успеха их команда стремится не только достичь высоких результатов, но и обогатиться новыми знаниями, перенимая опыт коллег. По ее словам, конкурс является важной вехой в развитии как для участников, так и для их наставников.

В рамках масштабного конкурса профессионалов студенческие отряды будут соревноваться в различных направлениях. Участники сервисных отрядов продемонстрируют мастерство в пяти категориях, включая кулинарное искусство, ресторанный сервис, барное дело, спасательные работы и гостиничное обслуживание.

Железнодорожное направление представлено двумя специализациями — сигнальщики и путевые монтеры. Инновационной особенностью этих состязаний станет применение технологий виртуальной реальности для полного погружения в рабочие процессы.

Отдельное внимание уделено проводникам: им предстоит не только показать теоретическую подготовку, но и найти намеренно допущенные неточности в специальном тестовом вагоне. Изюминкой этой части соревнований станут творческие выступления участников, которые они тщательно готовили заранее.

В преддверии 65-летнего юбилея движения и 20-летия современной истории студенческих отрядов, которые будут отмечаться в 2024 году, Государственный Кремлёвский дворец распахнет свои двери для грандиозного события. Масштабный Всероссийский слёт объединит более 12 500 участников, среди которых будут не только представители из 89 российских регионов и дружественных государств, но и видные политические деятели, работодатели и партнеры движения.

«Российские Студенческие Отряды» — это не просто организация, а мощная платформа для развития молодежи. Являясь крупнейшим молодежным объединением в стране, она охватывает 84 региона России и ежегодно обеспечивает временной занятостью свыше 225 тысяч молодых людей. Помимо трудоустройства, организация активно способствует патриотическому воспитанию и раскрытию творческого и спортивного потенциала молодого поколения. Это масштабное мероприятие, запланированное на 22–24 ноября, станет значимой вехой в истории движения.

В подмосковном регионе студотрядовское движение зародилось недавно — лишь в 2020 году. Однако за короткий срок оно сумело привлечь в свои ряды внушительное количество участников — свыше 5 тысяч молодых людей присоединились к этой инициативе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.