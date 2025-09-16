Подмосковье принимает участие в международной выставке продуктов питания

С 16 по 19 сентября в Москве, на площадке МВЦ «Крокус Экспо», проходит 34-я международная осенняя выставка продуктов питания World Food Moscow. В этом году в мероприятии принимают участие свыше 1 100 производителей и поставщиков из 31 страны мира и более 60 регионов России, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что регион на выставке представляют несколько компаний. Так, Сыроварня «Альдини» из Орехово-Зуево привезла фирменный сыр «Горгонзола» с благородной голубой плесенью и другую продукцию, ООО «БАМБЛБИР» из Наро-Фоминска — крафтовые напитки. «Чеховская кондитерская фабрика» представляет посетителям различные виды шоколада, ООО «Доширак» с производственным комплексом в Раменском округе предлагают широкий выбор бакалейной продукции, а «Ферма М2 Шульгино» — органические продукты.

Выставка объединяет производителей, поставщиков, представителей ритейла и сферы HoReCa (общественного питания). Для региональных компаний участие в World Food Moscow — это возможность найти новых клиентов и партнеров, презентовать продукцию и расширить экспортные возможности. С подробной информацией о мероприятии и графиком работы площадки можно ознакомиться на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.