До 31 марта 2025 года на официальном сайте премии ПаркиРоссии.рус будет идти прием заявок от парковых учреждений и компаний-производителей для участия во II Всероссийской парковой премии «Парки России». Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Подмосковья.

В прошлом году два парка Подмосковья были удостоены победы в разных номинациях на I Всероссийской парковой премии «Парки России». Городской парк, расположенный в городском округе Раменский, завоевал титул «Парк года» среди крупных городов (от 250 тыс. до 1 млн чел.), а лесопарк «Шишкин лес» в городском округе Истра был признан «Парком года» среди больших городов (от 100 до 250 тыс. чел.).

«Премия играет большую роль в развитии парков и общественных пространств нашей страны. Она помогает определить направление развития парков, ориентируясь на победителей, и задает тенденции в развитии общественных территорий. В Московской области сейчас насчитывается 209 парков и лесопарков, и за последние 9 лет их количество увеличилось почти в 9 раз.В прошлом году на территории Подмосковья было благоустроено 11 парковых и 12 лесопарковых территорий.В этом году у нас большие планы — преобразить еще 29 парков и лесопарков», — рассказал зампред Правительства — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Проект стартует при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Ассоциации парков, Всероссийского общества охраны природы, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и Ассоциации разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды. Цель премии — определить лучшие парки страны и повысить их популярность, а также популяризировать национальный проект «Инфраструктура для жизни» и федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

В рамках премии предусмотрено 31 номинация, включая 17 категорий в номинации «Парк года». К числу этих категорий относятся «Спортивный парк», «Парк в лесу», «Парк у воды», «Мемориальный парк», «Парк развлечений», «Парк, реализованный по проекту ГЧП», «Детский парк», «Историко-архитектурный, музейный парк», «Ландшафтный парк», а также «Премьера года. Реализованный проект парка в 2024 году» с подкатегориями для городов разного размера.

Кроме того, предусмотрены специальные номинации, такие как «Воссоединенные территории», «Национальный парк», «Зоопарк» и «Ботанический сад». Также будет запущено 14 номинаций в категории «Компания года».

Финальный список лауреатов в каждой из 31 номинации будет сформирован до 8 апреля 2025 года. В результате будет отобрано до 138 лучших заявок, которые получат статус «Лауреат Премии». Объявление победителей состоится 23 апреля 2025 года в Москве на V Международной выставке-конференции ParkSeason Expo. В рамках этого события также пройдет Международный форум парков стран БРИКС, Всероссийский слет директоров парков и Международный конгресс парков развлечений и производителей аттракционов.

Первая Всероссийская парковая премия «Парки России» прошла в 2024 году, собрав 557 заявок в 24 номинациях, из которых 462 были поданы в номинациях по паркам из различных субъектов страны. Для получения подробной информации о II Всероссийской парковой премии «Парки России» и формы для подачи заявок, пожалуйста, посетите официальный сайт проекта по адресу ПаркиРоссии.рус.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.