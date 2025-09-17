Подмосковье примет участие в финале «Российской студенческой весны»

В Ставрополе стартовал Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций. Национальный финал собрал 2 тысячи студентов из 70 регионов России. В номинации «Народный танец. Ансамбль» регион представляет Образцовый коллектив «Ансамбль танца «Славянский лик» из Губернского колледжа городского округа Серпухов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Фестиваль 2025 года посвящен Году защитника Отечества в России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Центральной площадкой мероприятия стал специально оборудованный городок на площади Ленина, где для гостей и жителей города будут организованы творческие мастер-классы, музыкальные вечера и познавательные активности. Участники фестиваля представят на суд экспертного совета более 1 000 конкурсных работ в 10 творческих направлениях.

В ведомстве добавили, что Всероссийский фестиваль является крупнейшим студенческим творческим мероприятием в стране, проводимым ежегодно с 1993 года в рамках программы поддержки и развития молодежного творчества «Студвесна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.