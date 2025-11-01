Подмосковье приглашено на конкурс креативных индустрий

В России дан старт приему заявок на V Национальную премию, посвященную креативным индустриям. К участию приглашаются регионы, города, а также компании и организации, которые занимаются развитием инновационных проектов в экономической сфере, со ссылкой на пресс-службу премии сообщает «Радио 1» .

Для конкурсантов подготовлено 11 номинаций, среди которых «Креативный город», «Креативное событие», «Культурный код», «Креативная интеграция», «Агрокреаномика», «Креативный тренд», «Креативный регион», «Импульс воздействия», «Компетенции в креаномике», «Креативные инновации» и «Глобальная креаномика».

Сбор заявок стартовал 24 октября и завершится 16 ноября. Всю подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте.

Церемония награждения лауреатов запланирована на 1 декабря и пройдет в Москве.