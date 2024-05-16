Подмосковье презентовало возможности ЦСС на Всероссийском форуме «Госзаказ»

В рамках деловой программы ХIХ Всероссийского форума-выставки «Госзаказ» Московская область представила возможности центра содействия строительству (ЦСС), который входит в структуру Главгосстройнадзора, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Руководство ЦСС презентовало гостям и участникам форума результаты цифровой трансформации центра, новые подходы в сопровождении проектов строительства объектов нежилого назначения в регионе, а также уникальные цифровые инструменты, внедрение которых позволило кратно сократить сроки выдачи разрешительной документации застройщикам, планирующим строительство и запуск в Подмосковье значимых объектов.

Исполняющий обязанности председателя ЦСС Захар Ястребков на площадке форума провел мастер-класс и рассказал, как застройщикам выйти на стройку за 6 месяцев, а также анонсировал запуск личного кабинета застройщика, в котором будет отражена «Дорожная карта» проекта онлайн, а также осуществляться предпроверка документов и информационная поддержка заявителя через чат с менеджером.

ЦСС, созданный в регионе, помогает представителям бизнеса приступать к практической реализации своих идей и выходить на этап стройки без барьеров и лишних процедур. За каждым проектом закреплен проектный менеджер ЦСС, который сопровождает проект «под ключ», зачастую без личного присутствия заявителя, оказывает помощь в подготовке и получении всех необходимых согласований.

ХIХ Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» проходит с 15 по 17 мая на территории Инновационного центра «Сколково». Его темой в этом году стало развитие промышленности и повышение эффективности закупок.

В рамках форума организованы пленарные заседания, круглые столы и специальные секции, посвященные вопросам отраслевых закупок в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, образования и здравоохранения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.