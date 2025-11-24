Подмосковье презентовало HR-инновации в образовании на конференции «Поток»

Ранее проректор Корпоративного университета развития образования Московской области Ольга Никольская выступила с докладом в рамках московской HR-конференции «Поток». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

В своей презентации, совместно с коммерческим директором решения «Юнион» Максимом Корниенко, она рассказала о том, как внедрение цифровых инструментов, в частности системы автоматизации рекрутмента «Юнион» от вендора НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1), способствует решению кадровых задач в системе образования региона.

В ходе выступления были рассмотрены ключевые аспекты, касающиеся современных вызовов в сфере HR, включая переход от разрозненных данных о вакансиях к формированию единой кадровой стратегии, проблемы ручного подбора персонала в условиях масштабов регионального образования, а также прогнозирование потребности в педагогах и принятие стратегических решений с использованием цифровых решений.

Темы вызвали интерес у представителей HR-сообщества и стали основой для обсуждения дальнейших шагов в этой области.

Конференция также предоставила площадку для обмена опытом между коллегами из различных сфер и регионов. Участники обсудили внедрение автоматизации и искусственного интеллекта не только в рекрутинге, но и в процессах адаптации и оценки персонала. Полученные знания и идеи будут способствовать развитию HR-технологий в Московской области.

В ближайших планах региона — поэтапное внедрение решений на основе искусственного интеллекта для создания эффективной системы управления кадрами. Участие в конференции «Поток» позволило продемонстрировать достижения системы образования Московской области и установить новые контакты для дальнейшего сотрудничества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.