Подмосковье представит цифровые технологии и ИИ-разработки для умного животноводства

На стенде Московской области в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025» представят разработки компании «Маслов Групп», основанной на базе предприятия СПаК «Кузьминский» в Сергиевом Посаде. Сегодня компания создает технологии для умного животноводства: софт, датчики и роботов для молочных ферм, например, систему управления стадом с искусственным интеллектом «Арка» и умный ошейник для коров «Пульс», который предупреждает, когда наступает лучшее время для осеменения. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в систему «Арка» встроен ИИ-консультант по имени Аркаша. Это — умный помощник, который отвечает на вопросы, подсказывает, где искать нужные данные, анализирует показатели фермы и дает советы, как улучшить результаты. Система «Арка» подключается ко всем приборам сбора данных — ошейнику «Пульс», доильному оборудованию и прочим, круглосуточно отслеживает продуктивность, воспроизводство и ветеринарию, помогает предотвращать риски и принимать решения, повышающие рентабельность хозяйства. Разработка — полностью отечественная, под ее управлением уже находится 300 тысяч коров в 200 предприятиях, в том числе в 27 хозяйствах Подмосковья. Например, СПаК «Кузьминский» за год работы с «Аркой» увеличили производство молока более чем на 770 тысяч литров, а средний надой на одну голову вырос на 2,33 литра в день.

Кроме этого, на стенде продемонстрируют умный ошейник «Пульс» — «фитнес-трекер для поголовья», который в реальном времени контролирует состояние животных и предупреждает, когда наступает лучшее время для осеменения. Он снимает главный риск воспроизводства — человеческий фактор при выявлении охоты. Умный ошейник подключен к системе «Арка», которая интегрируется со всеми источниками данных.

Такая технология повышает рентабельность фермы и решает 3 уровня задач: в ежедневной работе помогает контролировать здоровье, воспроизводство и объемы молока; в оценке эффективности показывает результаты по репродуктивным и экономическим метрикам; на стратегическом уровне поддерживает решения по генетике, долголетию стада, устойчивости и прибыльности бизнеса.

Увидеть, как одна автоматизированная система может управлять целым стадом, а также другие разработки, которые уже используются в животноводстве и агропроме Подмосковья, можно на стенде региона в рамках выставки «Золотая осень — 2025». Мероприятие пройдет с 8 по 11 октября в Москве по адресу: ул. Верхняя Аллея, дом 6, строение 1 («Тимирязев Центр»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.