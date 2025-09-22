По сложившейся доброй традиции на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025» компания «Чистая Линия» угощает гостей мороженым. В прошлом году на стенде Московской области раздали 2,5 тыс. порций в вафельных стаканчиках. В этом году посетители смогут попробовать новинки — мороженое «Мини-шарики Радуга» с пребиотиками, изготовленное по инновационной технологии, а также замороженные фруктово-ягодные чаи в брикетах. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

ООО «Чистая Линия» из Долгопрудного является одним из крупнейших производителей мороженого в России и лидером по объему продаж в Центральном федеральном округе. В 2024 году предприятие выпустило 22 тысячи тонн продукции. Ассортимент насчитывает более 150 наименований.

Компания реализует масштабные инвестиционные проекты: увеличение мощности производства до 31 тысячи тонн в год с инвестициями 2,5 миллиарда рублей, создание производства замороженных десертов и чаев (200 тонн в год) и строительство распределительного центра в Подольске мощностью свыше 5 тысяч тонн единовременного хранения.

В ведомстве отметили, что регион занимает первое место в России по производству мороженого. Подмосковные предприятия выпускают более 57% всего объема мороженого в ЦФО и 18% от общероссийского производства. Экспорт продукции увеличился по итогам прошлого года и составил 614 тонн. Всего в 2024 году подмосковные производители выпустили 108,4 тыс. тонн продукции, из которых 20% приходится на «Чистую линию».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.