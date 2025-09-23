В 2025 году сельхозпроизводители Московской области собрали более тысячи тонн свежих ягод и 27 тысяч тонн тепличных томатов. Познакомиться с лучшими образцами этой продукции можно будет на стенде Московской области на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025», где компании «Гринфилдс Агро» и «ЭКО-культура» предложат гостям попробовать свежие ягоды и томаты черри. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

ООО «Гринфилдс Агро» являются ведущим поставщиком свежих ягод и экзотических фруктов на российском рынке. Под брендом «АртФрут» компания поставляет продукцию в крупнейшие розничные сети страны, включая X5 Retail Group и «Азбуку Вкуса», а также осуществляет экспорт в Беларусь и Казахстан.

Предприятие реализует инвестиционный проект по созданию селекционно-семеноводческого центра по выведению новых гибридов ягодных культур в Наро-Фоминском городском округе с объемом инвестиций 600 миллионов рублей. Это позволит обеспечить рынок 1 миллионом саженцев в год.

Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» — одно из крупнейших предприятий России по производству экологически чистых овощей закрытого грунта. Холдинг объединяет тепличные комплексы общей площадью 500 гектаров в 7 регионах страны, автоматизированные линии фасовки и распределительные центры.

Компания также реализует проект строительства селекционно-семеноводческого центра «ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ» в городском округе Воскресенск с объемом инвестиций 12 млрд рублей. Центр мощностью 120 миллионов саженцев в год планирует к 2030 году закрыть 50% потребности российского рынка в семенах томатов и огурцов защищенного грунта.

В ведомстве сообщили, что в прошлом году «ЭКО-Культура» угостили посетителей выставки 1,5 тоннами томатов, а «Гринфилдс Агро» — более чем 400 кг малины, клубники, голубики и ежевики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.