Подмосковье представило цифровой набор учителей на форуме в Москве

Подмосковье представило опыт цифровизации подбора учителей на форуме руководителей 19 марта в концертном зале «Зарядье» в Москве. О новой централизованной модели набора педагогов рассказала проректор КУРО Ольга Никольская, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе дискуссионной сессии и интервью РБК Ольга Никольская сообщила о переходе региона к проактивной кадровой политике. По ее словам, в Подмосковье действует единая централизованная система набора учителей с применением «тепловых карт» вакансий и цифровой аналитики. Это позволяет не только оперативно реагировать на кадровый дефицит, но и заранее планировать его предотвращение.

Базой новой модели стал Корпоративный университет развития образования, который выполняет функции регионального центра подбора и объединяет около 900 школ из 56 округов. В 2024 году внедрена цифровая платформа рекрутинга НОТА «Юнион». Она объединила более 30 тыс. кандидатов и позволяет ежегодно закрывать свыше 1 тыс. вакансий силами шести рекрутеров.

Отдельное внимание уделяется мерам поддержки педагогов. В регионе действует компенсация аренды жилья до 30 тыс. рублей в месяц, а также программа ТОП-100 с единовременной выплатой до 1,5 млн рублей для победителей конкурсного отбора. Подробная информация о льготах и трудоустройстве размещена на сайте «Учителя Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.