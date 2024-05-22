Подмосковье представило свою композицию на фестивале «Будущее в цветах»

Фестиваль «Будущее в цветах» открылся на площадке международной выставки-форума «Россия» на площади Промышленности ВДНХ. В круговой экспозиции свои проекты представили 89 регионов. Подмосковье создало ландшафтную композицию «Зеленые горизонты», сообщает пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Каждый из представленных проектов показывает оригинальный взгляд на будущее через природные и технологические особенности. «Зеленые горизонты» представляют растения, которые выращены в питомниках региона.

Проект показывает инновационный подход к управлению ливневыми стоками в городской среде. Речь идет о дождевых садах. Например, высадка деревьев с большими корнями в местах, где скапливается вода, помогает фильтровать и удерживать осадки. Такие технологии применяются и в Московской области. Дождевые сады использовали в благоустройстве парков «Дубрава» и «Зеленый узел» в Павловском Посаде, а также Стахановского озера в Электрогорске.

Ландшафтный дизайнер Марина Береснева отметила, что основная идея проекта в том, что люди не борются с природой, а используют ее силу в городских пространствах. Согласно технологии дождевых садов, дизайнеры сажают растения, которые растут по берегам рек и водоемов, в понижениях грунта. Стекающая туда вода питает растения.

Фото - © Татьяна Товпеко-Першина Фото - © Татьяна Товпеко-Першина Фото - © Татьяна Товпеко-Першина Фото - © Татьяна Товпеко-Першина Фото - © Татьяна Товпеко-Першина Фото - © Татьяна Товпеко-Першина Фото - © Татьяна Товпеко-Першина Фото - © Татьяна Товпеко-Першина Фото - © Татьяна Товпеко-Першина Фото - © Татьяна Товпеко-Першина Фото - © Татьяна Товпеко-Першина

«В композиции мы использовали растения нашей полосы, выращенные в питомниках Подмосковья. У нас здесь есть, например, вербейник, сеслерия, нивяник, ива пурпурная. Они любят воду и в условиях влажности поддерживают свою наивысшую декоративность», — рассказала Береснева.

Фестиваль «Будущее в цветах» продлится до 8 июля. Для гостей мероприятия подготовили мастер-классы, показы, выступления и лекции. Уже стартовало голосование за символ-цветок региона. Подмосковье представляет вербейник монетчатый — стелящееся многолетнее растение с круглыми листьями и желтыми цветками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.

«Подмосковье – это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.