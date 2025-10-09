На XXVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025» Подмосковье представило инновационный стенд с концепцией «Умное сельское хозяйство начинается здесь». Экспозиция отражает стратегическое направление региона по развитию высокотехнологичного агропромышленного комплекса. Заместитель Председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин рассказал Председателю комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Владимиру Ивановичу Кашину и Председателю Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александру Двойных о решениях в области цифровизации, роботизации и внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служа Минсельхозпрода Подмосковья.

«Подмосковье демонстрирует экосистему инноваций, где технологии искусственного интеллекта, роботизация и цифровые платформы уже стали частью производственного процесса. Эти решения повышают эффективность хозяйств, сокращают издержки и напрямую укрепляют продовольственную безопасность. На нашем стенде мы показываем не просто разработки, а реальную работу подмосковных роботизированных производств, лаборатории и будущего крупнейшего в России и Европе животноводческого комплекса, где все цифровые технологии будут интегрированы в единую систему», — рассказал зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

В ведомстве отметили, что встречала гостей экспозиции «цифровая корова Шабера» — 3D-голограмма рекордсменки по молочной продуктивности голштинской породы из племенной организации АО «Воскресенское». В 2024 году она дада Подмосковью 22,9 тонны молока, что почти в 3 раза больше среднего показателя по региону. Рядом были представлены продукты от подмосковных разработчиков системы управления стадом «Арка» с искусственным интеллектом. Она анализирует продуктивность, воспроизводство и здоровье животных, помогает предотвращать риски и повышать эффективность хозяйства. Под ее управлением — более 300 тысяч коров на 200 предприятиях, включая 27 хозяйств Подмосковья. Умный ошейник «Пульс» — «фитнес-трекер для поголовья», прикрепляется на шею животных для мониторинга здоровья и определения лучшего времени для осеменения. Он передает данные в систему «Арка», которая цифровизирует работу фермы.

Среди интерактивных решений стенда — работа выездной SNP-лаборатории геномной селекции, где настоящий лаборант проводит разделение ДНК для записи на специальный чип, чтобы подобрать лучшие гены и сформировать самое продуктивное поголовье, а процесс транслируется на экране. Такая лаборатория работает в Домодедово, проводит более 400 тысяч исследований ДНК в год и является первой и единственной аккредитованной в России. Кроме этого, гости могли «прогуляться» по подмосковным теплицам агрохолдинга «ЭКО-культура» через 3D-тур на специальной тач-панели. Компания также представила цифровую платформу «Эковижн» для управления тепличным производством — от планирования и распределения задач до контроля качества и аналитической отчетности.

Экспозицию замыкал макет «Фермы будущего» на примере инвестпроекта агрохолдинга «Зеленая Долина», которая объединит в себе все самые инновационные технологии АПК, используемые в регионе: единую цифровую систему с датчиками и сенсорами, замкнутый цикл производства, ИИ для анализа данных и оптимизации, роботы для рутинных процессов. Проект реализуют в Подмосковье, животноводческий комплекс станет крупнейшим в России и Европе — будет рассчитан почти на 40 тысяч скотомест, 380 тысяч тонн кормов и 216 тысяч тонн сырого молока в год.

В ведомстве дополнили, что отдельно на главном экране транслировались передовые технологии роботизации — полностью автоматизированный завод по производству колбасных изделий АО «Черкизово-Кашира», а «Росагрохимслужба» и Институт космических исследований РАН продемонстрировали свой пилотный проект «Геомониторинга», реализуемый на портале «Мой АПК». Кроме этого, «1-й Кулинарный» показали технологию холодной пастеризации High Pressure Processing под давлением 6 000 бар — как в 6 Марианских впадинах, а компании «Чистая Линия», «ЭКО-культура», «Гринфилдс Агро» и «Московская кофейня на паяхъ» угостили гостей мороженым, сладкими томатами, ягодами и ароматным кофе.

Выставка «Золотая осень — 2025», организованная Минсельхозом России, проходит в Москве на площадке «Тимирязев Центр» и продлится до 11 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.