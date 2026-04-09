Подмосковье представило опыт внедрения ИИ на Data Fusion 2026

Московская область представила практику внедрения искусственного интеллекта на международной конференции Data Fusion 2026, которая прошла 8–9 апреля в Москве. О реализуемых цифровых проектах и их эффектах рассказал представитель ИТ-компании «МАКСИМУМ», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На сессии «Массовое внедрение ИИ в России: мечты или близкая реальность?» начальник службы оптимизации процессов обратной связи ИТ-компании «МАКСИМУМ» Роман Козлов представил опыт Подмосковья по внедрению технологий искусственного интеллекта. Он рассказал о результатах цифровой трансформации в управлении городской средой, транспорте, ЖКХ и сфере государственных услуг.

Отдельное внимание участники уделили порталу «Цифровой регион». Платформа предназначена для тиражирования цифровых решений, масштабирования успешных практик в другие субъекты страны и выстраивания взаимодействия между государством и ИТ-бизнесом.

В ходе дискуссии эксперты обсудили ключевые барьеры внедрения искусственного интеллекта и приоритетные направления его применения. В настоящее время в Московской области реализуется более 60 ИИ-проектов по восьми направлениям. Информация о них размещена на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.