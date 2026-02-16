Подмосковье представило опыт ответственного содержания животных на выставке в Москве

С 13 по 15 февраля в Москве прошла выставка «Лучшие собаки и кошки России», где Московская область представила свои практики по ответственному содержанию домашних животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выставка «Лучшие собаки и кошки России» собрала в «Гостином Дворе» более 1 500 собак и 350 кошек со всей страны. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом между специалистами зооиндустрии и обсуждения современных подходов к ветеринарии и содержанию домашних животных.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков рассказал о региональных инициативах. В Подмосковье введена обязательная регистрация собак, которую можно оформить онлайн, регулярно проводятся вакцинации от бешенства и других заболеваний, развивается сотрудничество с приютами, а владельцам разъясняются нормы содержания животных. Эти меры направлены на создание безопасной среды для людей и питомцев.

В деловой программе участвовали представители профильных ведомств, Государственной Думы, Россельхознадзора, Московской ветеринарной академии и других организаций. Обсуждались вызовы отрасли, меры поддержки, система учета животных и роль бизнеса в идентификации питомцев. Также рассматривались вопросы ветеринарного образования и инициативы по улучшению условий для животных.

Сергей Новиков вручил награду победителю в номинации «Лучший ветеринарный врач 2025». На выставке прошли межведомственные соревнования кинологов и служебных собак, а также работал лекторий с профессиональными рекомендациями по уходу и дрессировке домашних животных.

