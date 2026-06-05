Подмосковье представило на ПМЭФ-2026 цифровизацию госуслуг

Московская область на ПМЭФ-2026 представила результаты автоматизации региональных госуслуг. О цифровых решениях и внедрении авторешений рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале госуслуг Московской области доступны 432 услуги в электронном виде. Из них 50 предоставляются без документов, 52 работают проактивно, объединены 28 жизненных ситуаций. Порталом пользуются 8,7 млн человек, ежегодно фиксируется 20,9 млн обращений. В 321 услуге применяется ИИ-распознавание документов.

Восемь услуг уже переведены на полностью автоматические решения — от приема и проверки заявления до вынесения результата без участия человека. К 2027 году их число планируют увеличить до 68. Среди действующих авторешений — выплата на молочную кухню, оформление соцкарты на проезд и поддержка многодетных семей. Среднее время принятия решения составляет одну минуту, экономия бюджетных средств достигла 217 млн рублей.

Сервис «Автосиг» формирует сводную информацию о градостроительных ограничениях. Автоматизированы 44 земельные услуги, включая установление сервитута, перераспределение земель и предоставление участков на торгах. Срок обработки сокращен с пяти рабочих дней до одного, 75 сотрудников переведены на другие задачи.

Также разрабатывается онлайн-конструктор ГПЗУ, который позволит формировать градостроительный план земельного участка без участия специалиста. Система автоматически создаст текстовую и графическую части документа и сможет обрабатывать более 90 тыс. заявок в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.