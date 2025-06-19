Подмосковье предоставило ИТ-грант для поддержки высокотехнологичного бизнеса

В Подмосковье подписали 64 соглашение о предоставлении ИТ-гранта. Финансовую поддержку от региона получила компания ООО «ВБ-Тех». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«Поддержка ИТ-компаний — это жизненно важный шаг для укрепления цифровой экономики. Предоставление грантов за привлечение высококвалифицированных специалистов способствует наращиванию кадрового потенциала региона, формирует устойчивые стимулы развития ИТ-отрасли. Формируя благоприятные условия для создания новых рабочих мест, мы укрепляем технологический потенциал Подмосковья», — прокомментировал первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

ООО «ВБ-Тех» занимается разработкой и сопровождением программных продуктов, обеспечивая надежную ИТ-инфраструктуру для работы группы компаний Wildberries на территории России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении, Узбекистана и Израиля.

Претендовать на получение субсидии могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и осуществляют основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19. При этом грант предоставляется, если в штат организации принято 5 и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области предшествующие 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.