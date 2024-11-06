Подмосковье поучаствовало в штабе по обеспечению продовольственной безопасности

В конце октября заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов принял участие в оперативном штабе по обеспечению продовольственной безопасности, который прошел в Москве, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В рамках мероприятия был затронут вопрос ценовой ситуации на продовольственном рынке. Представители бизнеса и органов власти в живом диалоге обсудили меры стабилизации цен.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что продовольственный запас региона находится в норме, рисков дефицита или снижения ассортимента товаров нет, ажиотажный спрос не наблюдается. Также добавили, что по ряду позиций, включая молочную и овощную продукцию, вырос импорт из дружественных стран, среди которых Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Иран и Турция. В министерстве отметили, что принятые меры направлены стабилизацию розничных цен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.