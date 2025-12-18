сегодня в 17:43

Подмосковье поставляет свыше 16% чистой питьевой и минеральной воды в России

Чистая питьевая и минеральная вода — основа ежедневного потребления миллионов россиян. Московская область вносит значительный вклад в обеспечение страны этим важным продуктом. С начала 2025 года предприятия региона произвели более 3 миллионов полулитровых бутылок упакованной питьевой и природной минеральной воды без добавок. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Подмосковье занимает первое место по производству такой воды в Центральном федеральном округе, обеспечивая более 45% общего объема в ЦФО и 16% от общероссийского выпуска. За весь 2024 год объем производства в регионе составил 3,8 миллиона полулитровых бутылок. Такого результат удалось достичь, в том числе благодаря работе ведущих производителей отрасли: ООО «Фонте Аква ПК», ООО «МЕГАПАК», ООО «Нила Спрингс» и ООО «Жемчужина Клина».

Ведомство отмечает стабильное развитие отрасли по производству питьевых и минеральных вод. Регион продолжает укреплять свои лидирующие позиции, обеспечивая потребителей качественной продукцией местных предприятий, что способствует укреплению продовольственной безопасности страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.