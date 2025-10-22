Подмосковье пошло в топ-3 по числу поданных заявок на конкурсы библиотечных практик

Российское общество «Знание» совместно с министерством просвещения Российской Федерации подвело итоги заявочных этапов Всероссийского конкурса «Самая читающая школа России» и Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Конкурсы объединили 7 529 сотрудников школ — это 4 933 заявки из 89 российских регионов. В том числе поступило 83 заявки из Московской области, что является одним из самых больших показателей по ЦФО. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

Для участия в конкурсе «Самая читающая школа России» образовательные учреждения Московской области подали 46 заявок. Среди конкурсантов — школа № 5 г. Королева, школа № 2 г. Истры, Домодедовская школа № 9 имени Героя Советского Союза Д. К. Курыжова, образовательный центр «Багратион» и многие другие школы, гимназии и лицеи. Это победители муниципальных и региональных конкурсов, участники всероссийских и международных акций, например, конкурса «Читающая школа», онлайн-игры к международному дню школьных библиотек «Литературная АБВГДейка», Всероссийской акции «Дарите книги с любовью». Ученики этих образовательных учреждений — победители и призеры предметных олимпиад, участники научно-практических конференций, фестивалей технического творчества, конкурсов чтецов и творческих художественных конкурсов.

На региональном этапе конкурса «Самая читающая школа России» конкурсантам предстоит провести мероприятие по предложенным материалам и интеллектуальный турнир «Знание.Игра». Также участники будут защищать авторские практики, направленные на воспитание, развитие, самореализацию учащихся и вовлечение их в чтение на базе школьных библиотек, перед экспертным советом.

За лидерство в профессиональном мастерстве среди школьных библиотекарей поборются 37 педагогов из Московской области. Среди конкурсантов — ветераны труда, обладатели грамот и благодарностей Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования Московской области, Московской областной Думы, участники, победители и призеры проектов «Наш выход», «ПРОчтение», «Открытая книга» и других, авторы статей и докладов о развитии школьных библиотек. В рамках предстоящих этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» они проведут внеурочные мероприятия с использованием мастер-лекций, а также посоревнуются в решении смоделированных ситуаций в рамках профессиональных компетенций.

В конце ноября Общество «Знание» опубликует список финалистов: ими признают до 150 участников конкурса «Самая читающая школа России» и до 300 участников конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Финалисты встретятся в Москве: решающие испытания и награждение победителей состоятся в декабре на I Международном форуме школьных библиотекарей.

Поддержка передовых просветительских практик и лидеров профессионального мастерства позволит сделать школьные библиотеки России центрами притяжения учащихся, местами, где соединяется функция воспитания, просвещения и досуга.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.