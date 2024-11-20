Подмосковье попало в число лидеров по ликвидации незаконных свалок

Московская область сохраняет второе место в рейтинге регионов, где свалки ликвидируются быстрее всего. На первом месте — Рязанская область, тройку лидеров замыкает Челябинская область. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

С начала 2024 года в регионе выявлено 933 незаконных свалки, на сегодняшний день ликвидировано уже 927 объектов, активная ликвидация продолжается.

Как утверждает аналитическая служба FinExpertiza, опирающаяся на данные Росприроднадзора, в прошлом году в России незаконных свалок стало меньше на 17%. Количество таких свалок снижается второй год подряд, отмечается в исследовании. Максимальное их число пришлось на 2021 год. Перелом тренда, когда этот показатель не вырос, а, наоборот, уменьшился произошел в 2022 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.